لبنان

الزوبعة هدأت

Lebanon 24
03-10-2021 | 17:10
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هدأت الزوبعة التي أثارتها وزيرة سابقة في وزارة حسّاسة بعد مساعٍ من الوزير الجديد لمعالجة ذيول الحادث بعقل بارد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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