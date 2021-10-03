سلسلة ملفّات تدرسها اللجان الوزارية

علمت "اللواء" أن "أي موعد لجلسة مجلس الوزراء المقبل لم يحدّد بعد وقد تتوضح الصورة في مطلع الأسبوع المقبل على أن المجلس منفتح على طرح اي موضوع وجدول الأعمال ينبثق من القضايا التي ستتابعها الحكومة وتنطلق من الواقع اللبناني بيومياته المتعددة".

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" إلى أن "سلسلة ملفات تدرس في اللجان الوزارية قبل مناقشتها في مجلس الوزراء لبحثها بشكل متشعّب".

وأفادت أن "هناك توجّها بإتاحة المجال امام عرض ملاحظات الوزراء على ملفات وزاراتهم كما حصل مع وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي في الجلسة السابقة للحكومة".