أسبوع دبلوماسي في بيروت: يبدأ بدوكان وينتهي بعبد اللهيان

كتبت "الأنباء" الكويتية: "أسبوع ديبلوماسي دولي مزدحم تنتظره بيروت، اعتباراً من اليوم، حيث يصل منسّق المساعدات الدولية من اجل لبنان السفير بيار دوكان، يليه وزير خارجية المانيا، فوزير خارجية قبرص، على ان يكون ختام الأسبوع مع أمير حسين عبد اللهيان وزير خارجية ايران الذي تستمر زيارته يومين.ومحور هذه الزيارات عنوانان: الأول هو الاصلاحات السياسية والمالية، اللتان تعنيان المجتمع الدولي الضاغط للاسراع في تطبيقها، لقاء وعد بمساعدات مشروطة بمباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على اسس واضحة، ليست متوافرة حتى الآن، وهو ما عبر عنه بالإعلان عن ضم وزراء وخبراء للوفد اللبناني المفاوض، محسوبين على رئاسة الجمهورية، وابرزهم شربل قرداحي المستشار المالي لرئيس الجمهورية ميشال عون، والمدير المالي للتيار الحر رفيق حداد، واحدهما مستشار في شركة "ألفا" للهاتف الخليوي، والآخر مستشار في شركة "تاتش"، وكلتاهما مؤسستان حكوميتان تشغلهما شركات خاصة".