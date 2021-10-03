لبنان

ميقاتي: اجتماعات اللجنة الوزارية مع صندوق النقد الدولي انطلقت

Lebanon 24
03-10-2021 | 22:26
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اعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ل "النهار"ان "اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الاتصالات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت اجتماعاتها في الايام الاخيرة مع المؤسسة الدولية عبر تقنية "زوم" برئاسة نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزيري المال يوسف الخليل والاقتصاد امين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأكد رئيس الحكومة انه "لا يعارض الاستعانة عندما تدعو الحاجة بأي عضو في الحكومة او اي مستشار من اجل توضيح موقف القطاع المعني. فعلى سبيل المثال سيتم التعاون بالطبع مع وزير الطاقة وليد فياض عند مناقشة هذا الملف".
ويأتي كلام ميقاتي هنا بحصره هذه المهمة بالوزراء اولاً بعد الضجة التي أثيرت حيال ادخال مستشارين للرئيس ميشال عون إلى عضوية اللجنة وتبقى رسالة ميقاتي هنا وفق شعار "أهلا وسهلاً بالجميع" شرط ان تكون هناك حاجة الي اي شخص في هذه المفاوضات.
وفهم ان ثماني ملفات أساسية ستكون مطروحة للنقاش التفصيلي بين ميقاتي والمنسق الفرنسي للمساعدات الفرنسية للبنان بيار دوكان الذي يبدأ زيارته لبيروت ويلتقي رئيس الحكومة منتصف الأسبوع.
المصدر: النهار
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