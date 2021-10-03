لبناني ترشّح حاكماً عن ولاية "نيفادا".. من هو؟

كتبت نوال نصر في نداء الوطن:

من آل نهرا، من لبنان، من بلدة ضهر الصوان في المتن الشمالي، من صفوف الشباب ممن أمسكوا بالبندقية وهبوا في عمر "التعش" دفاعاً عن هوية وصمود ووجود وبقاء وكيان. إنه غي نهرا (مواليد 1961) المرشح الى منصب حاكم ولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأميركية.

"مش هيّن تكون لبناني"! غي نهرا يُحقق هذه المقولة على بعد 11 ألفاً و729 كيلومتراً جوّاً تقريباً عن بيروت. هو، في هذه اللحظة الزمنية الأقسى التي نعيشها في لبنان، مدّنا جميعاً ببعض الأمل بأننا قادرون على إحداث الفرق إذا أردنا لكن ليس في لبنان. هي نقطة إيجابية ونقطة سلبية في آن. فنحن قادرون لكن في بلاد تفسح في المجال لتحقيق الأحلام.

سؤالٌ لا نتوقع له إجابة...



غي نهرا أطلق حملته الإنتخابية بالطلب من مؤيديه التبرع لحملته. خمسة دولارات قد تكفي. خمسة دولارات قد تغيّر مجرى "نيفادا". فمن هو؟ نسأله. هو مع الثورة. هو أتى آخر مرة الى لبنان مع إبنته الكبرى في العام 2019 بعد الثورة مباشرة ليرى بأمّ العين "اللحظة الجميلة" التي هبّ فيها اللبنانيون بحثاً عن وطن. وهو يساعد من حيث هو موجود. لا أحد يسأله خدمةً ويرجع خائباً..



سافر غي نهرا أول الحرب، في العام 1980 تقريباً، بعدما حارب في صفوف "القوات اللبنانية" ودافع عن بلده وعاش الرعب والقلق. أراد أهله إبعاده باكراً عن لبنان الذي انهار فغادر الى كاليفورنيا ليعيش مع عمته. ولحقه والداه وشقيقتاه. وأصبحت كل العائلة، كما بيوتات كثيرة لبنانية، هناك. درس إدارة الأعمال في جامعة ستانفورد ثم في جامعة شيكاغو. ودخل مجال الأعمال وأصبح رائداً. وأقسم بعد سبعة أعوام من وصوله الى هناك اليمين ليُصبح مواطنا أميركياً، لبنانياً-أميركياً. وهو يعتزّ بأميركيته ولبنانيته معاً. فالأولى منحته الفرصة والثانية منحته الإنتماء الأول والجذور. وهو الذي اعتاد أن يعارض ويعارض ويظل يعارض كي يحقق الحلم والأمل والغد.

نهرا الجمهوري



نجح أكاديمياً ونجح في عمله ونجح في تأسيس شركة life science venture capital التي استثمرت لاحقاً في 180 شركة مبتكرة في مجال التكنولوجيا الحيوية والطبية. هو باحث مبتكر. ما يهمه هو البحث الطبي في سبيل إنقاذ الأرواح.



هو جمهوري. حاكم نيفادا الحالي هو ستيف سيسلوك الديموقراطي. ومن تابع الإنتخابات الأميركية الأخيرة يتذكر أن تلك الولاية كانت "الحاسمة" في الإنتخابات وتأخر فيها كثيراً إعلان النتائج النهائية، كون التصويت فيها جرى عبر البريد الإلكتروني، زمن كوفيد 19، ما جعل الرئيس دونالد ترامب يطعن بها. لكن، جرى ما جرى وربح الديموقراطي بايدن بأصواتها. فهل نجاح الحاكم اللبناني- الأميركي في الإنتخابات المقبلة معناه نجاح تعهده "باللا للتزوير؟". هذا هو أحد أهدافه.



هو يتابع عن كثب، أولاً بأول، ما يحدث في لبنان. هو على تواصل مع الداخل اللبناني ويقوم بما يشبه اللوبي اللبناني في اغترابه كي يعكس المشهدية اللبنانية الحقيقية في الخارج، مستفيداً من علاقاته مع أعلى مواقع القرار هناك خصوصاً في ظل وجود أشخاص لا يعكسون حقيقة المشهدية الراهنة. هو يساعد شخصياً الداخل اللبناني ويجري إتصالات أسبوعية، ساعة على الأقل في الأسبوع، مع اشخاص يثق بهم وينصت إليهم بإمعان عما يدور في الداخل اللبناني.