لبنان

موظفو الـ OTV : هذا هدفنا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-10-2021 | 01:45
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يشدد موظفو محطة الـOTV  التلفزيونية على  ان التحرك  الاعتراضي الذي بدأوه الاسبوع الفائت هو مطلبي محض ولا علاقة  له باي اعتبار سياسي، مجددين التأكيد انهم يمهلون ادارة المحطة حتى يوم الاربعاء المقبل، لاتخاذ الخطوات الكفيلة بمعالجة الاوضاع المالية للموظفين قبل تقرير اي خطوة لاحقة.

ووفق المعلومات فان فدا يمثل الموظفين زار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  الذي وعدهم خيرا ، كما زار الوفد ايضا رئيس  التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل  للغاية نفسها. وابلغ الوفد باسيل "  أن الموظفين يطالبون بحقوقهم المشروعة ولا يمكنهم التحمل أكثر من ذلك".

واكد الوفد ان كل اعضائه متمسكون بمبادئ" التيار الوطني الحر" ولكن الواقع المعيشي يفوق القدرة على التحمّل وعلى  إدارة  المحطة تحمّل  مسؤولياتها".

المصدر: لبنان 24

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