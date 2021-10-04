هذا ما قاله عبدالله حول العام الدراسي الحالي..

أشار النائب بلال عبدالله عبر تويتر الى ان بعد أن نجح وزير التربية في تأمين منحة مالية للنهوض بالقطاع التربوي ،تمكنه من إطلاق العام الدراسي ،بعد عامين من الانقطاع، وجب تأمين التشريعات والمراسيم والقرارات الحكومية الاستثنائية،التي تحاكي مطالب الأساتذة، وتدعم استمرارية المدارس وتجهيزها ،وتحافظ على العام الدراسي للتلامذة!

بعد أن نجح وزير التربية في تأمين منحة مالية للنهوض بالقطاع التربوي ،تمكنه من إطلاق العام الدراسي ،بعد عامين من الانقطاع، وجب تأمين التشريعات والمراسيم والقرارات الحكومية الاستثنائية،التي تحاكي مطالب الأساتذة، وتدعم استمرارية المدارس وتجهيزها ،وتحافظ على العام الدراسي للتلامذة! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 4, 2021