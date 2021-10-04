"الحد الأدنى للأجور"... هذا ما كشفه الأسمر

لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أن "هناك تواصل دائم مع وزير العمل مصطفى بيرم وسيكون هناك اجتماع للجنة المؤشر هذا الأسبوع ونحن ممثلون بها إضافة إلى الهيئات الاقتصادية".واعتبر في حديث إذاعي لـ "صوت كل لبنان 93.3" أن "تحديد مبلغ الـ 7 ملايين كحدّ أدنى للأجور هو بناء على دراسات فالتنقل داخل العاصمة فقط يكلف مليون ونصف والمولد 5 أمبير مليون ونصف وهذا لم نتحدث عن الطعام والأمور الأخرى".وقال: "نحن منفتحون على الحوار والمبدأ الأساسي لبداية الحل هو تثبيت سعر صرف الليرة أمام الدولار وما يحدث هو واقع جنوني وهناك ضرورة لبطاقة دوائية استشفائية".