عراجي: البلد محكوم بتسويات دولية لم تنضج بعد

سأل النائب عاصم عراجي عبر تويتر، هل الحكومة بعد تشكيلها قادرة بتنفيذ الإصلاحات، التي يطالب بها المجتمع الدولي؟، مضيفاً: "انا عندي شك. البلد محكوم بتسويات دولية لم تنضج بعد. الدولة اللبنانية ما عندها القدرة على التأثير بالتسويات بسبب الفساد والهدر والتدخلات الخارجية وقلة المسؤولية، وعدم ثقة المجتمع العربي والدولي بحكام البلد".

هل الحكومة بعد تشكيلها قادرة بتنفيذ الإصلاحات،التي يطالب بها المجتمع الدولي،انا عندي شك.البلد محكوم بتسويات دولية لم تنضج بعد.الدولة اللبنانية ما عندها القدرة على التأثير بالتسويات بسبب الفساد والهدر والتدخلات الخارجية وقلة المسؤولية،وعدم ثقة المجتمع العربي والدولي بحكام البلد — Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) October 4, 2021