تأجيل جلسة لجنة المال إلى الخميس

أرجأت لجنة المال والموازنة جلستها المقرر عقدها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين إلى الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل وذلك لدرس جدول الاعمال نفسه.



وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المحدد، تعقد اللجنة جلسة ثانية عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهراليوم نفسه.