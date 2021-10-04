لبنان

تأجيل جلسة لجنة المال إلى الخميس

Lebanon 24
04-10-2021 | 02:13
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أرجأت لجنة المال والموازنة جلستها المقرر عقدها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الاثنين إلى الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس المقبل وذلك لدرس جدول الاعمال نفسه.

وإذا لم يكتمل النصاب في الوقت المحدد، تعقد اللجنة جلسة ثانية عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهراليوم نفسه.
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