لبنان

العثور على جثة طبيب في عيادته بعكار... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
04-10-2021 | 03:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة الدكتور محمد سعيد في عيادته داخل منزله في بلدة برقايل في عكار. وحضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالموضوع.
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محمد سعيد

عكار

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