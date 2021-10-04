خطر الاختلاط بالمدارس… موجة جديدة لكورونا؟

أكد رئيس قسم العناية المركزة والأمراض الرئوية في مستشفى الروم جورج جوفاليكيان أن "موجة دلتا شارفت على الإنتهاء وكانت أخف وطأة من الموجات السابقة على لبنان، لكن الإصابات ما زالت مرتفعة".وأشار، في حديث لـ”صوت لبنان”، إلى أن هناك ضوابط لإعطاء الجرعة الثالثة من فايزر، وهي للأشخاص ما فوق الـ 65 عاماً ومن لديهم مشاكل مزمنة.وأعرب عن خشيته من الاختلاط في المدارس في الأسابيع المقبلة ومن ظهور موجة جديدة في صفوف التلامذة.ووصف الدواء الجديد لكورونا بـ"العقار الواعد في الأيام الأولى من الإصابة، وهو يخفف من الأعراض ومن الدخول الى المستشفى بنسبة 50%".