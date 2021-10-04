لبنان

صفي الدين: سنعطي الحكومة فرصة كافية لحل المشاكل الملحة

Lebanon 24
04-10-2021 | 03:31
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أكد رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين أن الحزب "دعم الحكومة الجديدة ويريد أن يعطيها الفرصة الكافية من أجل أن تقدم بداية حلول للمشاكل الملحة التي يعانيها اللبنانيون".
وجاء كلام السيد صفي الدين خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" والحوزة العلمية للمحقق السيد جعفر مرتضى العاملي لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لرحيله، في باحة ضريح العلامة الراحل في بلدة عيتا الجبل.
 
وفي سياق، كلمته، قال صفي الدين: "تقف الحكومة أمام استحقاقات كبيرة كما هي أمام فرص كبيرة من خلال ما نراه اليوم على مستوى الزيارات واللقاءات وفتح الأبواب الخارجية، وبالتالي يجب أن تحسن هذه الحكومة استثمار هذه الفرص والاستفادة منها، وإذا أخطأت وعادت إلى الاستغراق في التفاصيل المملة التي تقتل المبادرات ولا تأتي بالمبادرات الجديدة، فإن كل ما قمنا به سوف يذهب هباء منثورا، ولذا فإن كل اللبنانيين كما نحن نراقب هذه الحكومة، ونتوقع منها أن تقوم بالخطوات الصحيحة والسليمة، ولكن إذا لا سمح الله تلكأت أو ضعفت أو توانت أو قصرت أو تخاذلت، فسيكون هناك كلام آخر".

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