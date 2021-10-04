لبنان

الحد من الهجرة الى الساحل بين عون ووزير المهجرين

Lebanon 24
04-10-2021 | 03:41
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عرض رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون مع وزير المهجرين عصام شرف الدين مستقبل الوزارة لاسيما تحويلها الى وزارة تنمية ريفية للحد من هجرة الأهالي الى الساحل.
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عون

شرف الدين

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