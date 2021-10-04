نقيب المهندسين: لتعزيز اللامركزية بالعمل النقابي في المناطق

أكد نقيب المهندسين عارف ياسين أنّ "التوجه الأساس هو أنّ تكون النقابة ساحة للعمل النقابي والمهني والعلمي، ومكاناً لانتاج الدراسات وتنفيذ المشاريع في ما يتعلق بمصلحة المهندسين والمهنة".

وخلال لقاء في برجا، قال ياسين: "عندما بدأنا في النقابة، كان أمامنا ملفات عدة، وقد باشرنا الاهتمام بمعاملات المهندسين وشؤونهم الادارية وغير الادارية، من رخص وتسويات. أما الملف الثاني كان امامنا فهو الاستشفاء، وقمنا بتحسين الاوضاع الى حد ما، لكن المشاكل ما زالت موجودة. ويمكننا القول انه بعد شهر من وصولنا الى النقابة، انجزنا 90 في المئة من المعاملات في بيروت والمناطق اللبنانية الاخرى".

وأكد ياسين "العمل على اتخاذ اجراءات لتسهيل هذه الامور"، لافتا الى "انه ضمن برنامجه، الذي بدأ بتطبيقه هو لامركزية العمل في النقابة لتسهيل امور المهندسين وتطوير المهنة والنقابة، واعطاء صلاحيات لمراكز النقابة في المناطق"، مؤكدا "العمل على تعزيز مراكز المناطق لتسهيل امور المهندسين من مختلف الجوانب".



وتناول ياسين "الوضع المالي للنقابة والصناديق الخاصة بها، مشيرا الى "اهمية تطوير الانظمة والقوانين الخاصة بالنقابة والاعمال الهندسية، داعيا الى "اعادة النظر وانشاء فروع جديدة للنقابة، تلبي ممارسة المهنة والاختصاص للمهندسات والمهندسين".



ومع هذا، فقد أوضح ياسين انه "تم الاتفاق في النقابة على توجيه انذار خطي لكل المصارف العاملة على ان لا تستخدم اموال النقابات او تتصرف بها"، مشدداً على "متابعة الموضوع وفق الاطر القانونية".