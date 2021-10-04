لبنان

ابو الحسن: سنعطي الحكومة فترة سماح كافية وسنصوب على الاخطاء

Lebanon 24
04-10-2021 | 04:08
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 أكد النائب هادي أبو الحسن في حديث الى "صوت لبنان " أن "وزير التربية عباس الحلبي يمثل الحزب الإشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" في الحكومة".
وقال: "سنعطي الحكومة فترة سماح كافية لتطبيق بيانها الوزاري ولكننا ككتلة وإنطلاقا من مبدأ فصل السلطات لدينا دور في الرقابة والمحاسبة وسنصوب على الاخطاء".


وأضاف: "غير صحيح أننا ننتقد الحكومة بشكل إستباقي وعبثي، ومن المبكر الحكم على نجاحها، إنما هناك وزراء يقومون بدورهم الكامل، ومن بينهم الوزير الحلبي الذي سعى الى تأمين المنحة لبدء العام الدراسي".


وأكد أبو الحسن أن "علاقة الحزب الإشتراكي مع "حزب الله" غير متوترة، لكن هناك إختلافا سياسيا كبيرا معه وقد نجحنا في تنظيمه".


ولفت الى "ضرورة تطبيق الورقة الفرنسية المتعلقة بالإصلاحات، ولا سيما في قطاع الكهرباء خصوصا وأننا سمعنا بعض الإيحاءات حول عدم أهمية الهيئة الناظمة"، مشددا على "عدم جواز إسقاطها لأنها مؤشر جدي حول نية الحكومة بالإصلاح".
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