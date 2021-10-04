"المحكمة الدولية" تستمع الى مرافعات مرعي وعنيسي

افادت قناة "الجديد" ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، "غرفة الاستئناف ستستمع إلى مرافعات المدعي العام ومحامي الدفاع عن حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي والممثلين القانونيين للمتضررين، في ما يتعلق بالاستئناف الذي أودعه المدعي العام طعنًا بحكم غرفة الدرجة الأولى في قضية سليم عياش وآخرين".