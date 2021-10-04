لبنان

عون استقبل الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية

Lebanon 24
04-10-2021 | 04:43
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، الرئيس العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الأرشمندريت برنارد توما، في حضور النائب نقولا الصحناوي.
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