محكمة الاستئناف ترفض طلبات كف يد البيطار في قضية المرفأ (صور)

أصدرت محكمة الإستئناف المدنية برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين روزين حجيلي وميريام شمس الدين بالإتفاق رد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر والمتعلقة برد يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات شكلاً لعدم الإختصاص النوعي، وإلزام المستدعين طالبي الرد بدفع غرامة مالية مقدارها ٨٠٠ ألف ليرة عن كل واحد منهم.