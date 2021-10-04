لبنان

موظفو "مياه لبنان الجنوبي - مرجعيون" يقطعون طريق البقاع ومطالبة بتحسين أوضاعهم

Lebanon 24
04-10-2021 | 05:10
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أقفل موظفو محطات الضخ وغب الطلب في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي - دائرة مرجعيون، الطريق الدولية التي تربط البقاع بسهل مرجعيون عند محطة مرج الخوخ، بالاطارات المشتعلة، مطالبين بتحسين اوضاعهم المعيشية.

وشارك بعض اهالي البلدات المجاورة منددين بـ"إنقطاع المياه وعدم تصليح المضخات التي تعطلت منذ قرابة الشهر".
 
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