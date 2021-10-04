الطائفة الانجيلية تواجه الأزمة وتتابع احوال رعاياها ومؤسساتها





عقدت الهيئة العامة للمجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان اجتماعها في مقرها في الرابية برئاسة رئيس الطائفة القس جوزف قصاب ومشاركة رؤساء الكنائس والمندوبين من سوريا ولبنان. وتُليت التقارير واطلع المجتمعون على احوال الرعايا والمدارس والجامعات الانجيلية ودور الكنائس في الوقوف الى جانب شعبها في محنتهم الاقتصادية الاجتماعية.