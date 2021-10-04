المفتي دريان التقى فهمي

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الوزير السابق العميد محمد فهمي، وبحث معه في الأوضاع اللبنانية.





وامل فهمي أن" تجري الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير أو تأجيل وهذا مطلب كل اللبنانيين".