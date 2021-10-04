28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
موظفو مستشفى صيدا الحكومي: لإعلان حال الطوارىء الصحية في صيدا
Lebanon 24
04-10-2021
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلق موظفو مستشفى صيدا الحكومي خلال وقفة احتجاجية قبل ظهر اليوم، امام مدخل طوارئ المستشفى، "صرخة لكل فاعليات المدينة لإعلان حال الطوارئ الصحية في صيدا وجوارها وانقاذ المستشفى والكادر البشري العامل فيها، بعد مضي خمسة ايام على اضرابهم المفتوح واعتذارهم عن استقبال المرضى باستثناء مرضى الكلى وحالات انقاذ الحياة".
وطالبوا وزارة الصحة والدولة بJ"إيجاد حل لمشكلتهم وانصافهم لدفع مستحقاتهم المالية وتأمين ديمومة عملهم".
وجدد رئيس لجنة متابعة موظفي المستشفى خليل كاعين تذكير المعنيين بمطالبهم المستحقة التي تضمنت " دفع الرواتب والمستحقات الاخرى من منح مدرسية ومفعول رجعي (فرق رواتب عن سنة كاملة وفرق ساعات دوام عن سنة كاملة)، والعمل على اعطاء الموظف زيادة على الراتب في هذه الظروف المالية السيئة ومطالبة الدولة بتعديل بدل النقل اليومي مع ما يتناسب والزيادة على البنزين".
وختم متمنيا على فاعليات صيدا "الضغط باتجاه المعنيين للاسراع بصرف المستحقات الخاصة للموظفين".
تابع
الأكثر قراءة
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما سيحدث قريباً
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما سيحدث قريباً
12:24 | 2021-10-03
03/10/2021 12:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
11:45 | 2021-10-03
03/10/2021 11:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستشهد تغييرات جذرية في الأيام المقبلة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستشهد تغييرات جذرية في الأيام المقبلة.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-04
04/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟
14:11 | 2021-10-03
03/10/2021 02:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"تهديد" من قائد الجيش.. ما القصّة؟
Lebanon 24
"تهديد" من قائد الجيش.. ما القصّة؟
12:46 | 2021-10-03
03/10/2021 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:09 | 2021-10-04
فواتير المولدات بالدولار ابتداء من هذا التاريخ!
08:00 | 2021-10-04
القنابل العنقودية الإسرائيلية خطر داهم.. وخطة خمسية لازالتها كليا
06:28 | 2021-10-04
ميقاتي: سنتخذ تدابير توفر الحد الأدنى من مقومات الصمود للأسلاك العسكرية
09:55 | 2021-10-04
حميه اطلع من مجموعة فرنسية على دراسة لتدوير انقاض مرفأ بيروت
09:50 | 2021-10-04
وزير الصناعة هنأ منتجي الحليب واستمع الى مطالب نقابة الصناعات الغذائية
09:45 | 2021-10-04
شادي السيد تفقد عمال مركز المعاينة في الفوار
فيديو
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
04/10/2021 16:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
04/10/2021 16:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
04/10/2021 16:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact