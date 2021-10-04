بيرم استقبل وفد العمالي المركزي في "أمل" وتشديد على تعزيز الحوار بين أطراف الانتاج

استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم في مكتبه في الوزارة، وفدا من المكتب العمالي المركزي في حركة "امل" برئاسة على حمدان.وتم في اللقاء تأكيد "ضرورة تعزيز الحوار بين اطراف الانتاج الثلاثة، لا سيما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".وأثنى الوفد على خطوة الوزير بيرم "لجهة اعادة تفعيل لجنة المؤشر التي تعتبر المدخل الضروري والإلزامي لتحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص".