لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء في السراي الكبير

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-10-2021 | 06:19
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الرابعة بعد ظهر الاربعاء المقبل (6 تشرين الأول الجاري) في السراي الحكومي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
 

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