28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء في السراي الكبير
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-10-2021
|
06:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الرابعة بعد ظهر الاربعاء المقبل (6 تشرين الأول الجاري) في السراي الحكومي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
مواضيع ذات صلة
يستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدا من تكتل لبنان القوي السادسة مساء في منزله في بيروت
Lebanon 24
يستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدا من تكتل لبنان القوي السادسة مساء في منزله في بيروت
04/10/2021 16:56:10
04/10/2021 16:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام لمجلس الوزراء في لبنان محمود مكية توجه إلى قصر بعبدا لتحضير مراسيم تشكيل الحكومة المقبلة
Lebanon 24
الأمين العام لمجلس الوزراء في لبنان محمود مكية توجه إلى قصر بعبدا لتحضير مراسيم تشكيل الحكومة المقبلة
04/10/2021 16:56:10
04/10/2021 16:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي: المملكة تؤكد مجدداً تضامنها مع الشعب اللبناني وأي مساعدة تقدم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة
Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي: المملكة تؤكد مجدداً تضامنها مع الشعب اللبناني وأي مساعدة تقدم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة
04/10/2021 16:56:10
04/10/2021 16:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي: المملكة تؤكد مجدداً تضامنها مع الشعب اللبناني وأي مساعدة تقدم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة
Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي: المملكة تؤكد مجدداً تضامنها مع الشعب اللبناني وأي مساعدة تقدم إلى الحكومة الحالية أو المستقبلية تعتمد على قيامها بإصلاحات جادة وملموسة
04/10/2021 16:56:10
04/10/2021 16:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
لبنان
مجلس الوزراء
تابع
الأكثر قراءة
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما سيحدث قريباً
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما سيحدث قريباً
12:24 | 2021-10-03
03/10/2021 12:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
11:45 | 2021-10-03
03/10/2021 11:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستشهد تغييرات جذرية في الأيام المقبلة.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستشهد تغييرات جذرية في الأيام المقبلة.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-04
04/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟
14:11 | 2021-10-03
03/10/2021 02:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"تهديد" من قائد الجيش.. ما القصّة؟
Lebanon 24
"تهديد" من قائد الجيش.. ما القصّة؟
12:46 | 2021-10-03
03/10/2021 12:46:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:09 | 2021-10-04
فواتير المولدات بالدولار ابتداء من هذا التاريخ!
08:00 | 2021-10-04
القنابل العنقودية الإسرائيلية خطر داهم.. وخطة خمسية لازالتها كليا
06:28 | 2021-10-04
ميقاتي: سنتخذ تدابير توفر الحد الأدنى من مقومات الصمود للأسلاك العسكرية
09:55 | 2021-10-04
حميه اطلع من مجموعة فرنسية على دراسة لتدوير انقاض مرفأ بيروت
09:50 | 2021-10-04
وزير الصناعة هنأ منتجي الحليب واستمع الى مطالب نقابة الصناعات الغذائية
09:45 | 2021-10-04
شادي السيد تفقد عمال مركز المعاينة في الفوار
فيديو
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
04/10/2021 16:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
04/10/2021 16:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
04/10/2021 16:56:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact