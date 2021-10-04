جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء في السراي الكبير

يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند الرابعة بعد ظهر الاربعاء المقبل (6 تشرين الأول الجاري) في السراي الحكومي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.