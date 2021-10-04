لبنان

تعميم من نهرا بحق اصحاب المولدات المخالفة في الشمال

Lebanon 24
04-10-2021 | 06:52
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 أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميما لكل من بلدية طرابلس، القلمون، وادي النحله، الميناء، البداوي ومصلحة الاقتصاد، وتضمنت التعاميم مراقبة أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، كما طلب من المواطنين الابلاغ عن اسم صاحب المولد الذي لم يتقيد بالتسعيرة الرسمية .

وجاء في نص التعاميم:
"بعد تكاثر شكاوى المواطنين عن قيام عدد من أصحاب المولدات في محافظة لبنان الشمالي خصوصا في مدينة طرابلس والميناء باستيفاء رسوم اشتراك المولدات دون التقيد بالتسعيرة الرسمية الصادرة الشهرية عن وزارة الطاقة والمياه، وقطع الاشتراكات عن المواطنين بشكل استنسابي و غير عادل، يطلب اليكم، مراقبة أصحاب اشتراكات المولدات بشكل دوري واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وابلاغنا عن المخالفات ليصار إلى إقفال المولدات المخالفة بالشمع الأحمر، وطلب المؤازر الأمنية عند اللزوم".

تبلغ نسخة إلى مديرية أمن الدولة في الشمال لمؤازرة مفتشي مصلحة الاقتصاد.
المصدر: الوكالة الوطنية
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