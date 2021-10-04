ارتياح وحذر... هذه هي أجواء اهالي ضحايا المرفأ

بعدما أصدرت محكمة الاستئناف قرارها ورفضت كف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في قضية انفجار المرفأ، أكد مرجع مطلع على اجواء أهالي ضحايا المرفأ، ان نوعا من الاطمئنان يسود صفوف الاهالي، الذين رحبوا بقرار محكمة الاستئناف، معتبرين ان ما حصل يصب في خدمة الحقيقة والضحايا في آن معا.كما ان المرجع عينه أكد، انه وعلى الرغم من قرار محكمة الاستئناف، ما زالت هناك بعض المخاوف التي يعيشها اهالي الضحايا والشهداء، اذ يعتبرون ان مسار التحقيق هو معركة تتجدد فصولها امام كل قرار جريء قد يتخذه القاضي البيطار.