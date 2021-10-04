هذا ما تعرض له عامل "الديليفري" في طرابلس

اقدم مجهولان يركبان دراجة نارية على طلاق النار من مسدس حربي بإتجاه المدعو "ا.ط" وهو عامل "دليفري" في احد المطاعم في منطقة "الضم والفرز" في طرابلس، وقاما بسلبه دراجته النارية.