نصار تلقى برقية تهنئة من رئيس المنظمة العربية للسياحة: سنعمل جاهدين لتطوير السياحة في لبنان

تلقى وزير السياحة وليد نصار برقية تهنئة من رئيس "المنظمة العربية للسياحة" التابعة لـ"المجلس الوزاري العربي للسياحة" بندر بن فهد آل فهيد، جاء فيها:"يسرني باسمي شخصيا ونيابة عن أسرة السياحة العربية أن أبعث لمعاليكم الكريم بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة اختياركم وزيرا للسياحة في الجمهورية اللبنانية وبإذن الله وتوفيقه سيكون النجاح حليفكم.مؤكدا لمعاليكم بأننا في المنظمة العربية للسياحة سنعمل جاهدين لتنمية وتطوير السياحة في وطننا الثاني الجمهورية اللبنانية امتدادا للتعاون المتميز مع وزارة السياحة لما تتمتع به الجمهورية اللبنانية من مقومات سياحية".