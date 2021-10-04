لبنان

دعوة العسكريين المتقاعدين وعائلات الشهداء لمتابعة أخبارهم عبر تطبيقات الجيش

Lebanon 24
04-10-2021 | 07:17
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تدعو قيادة الجيش العسكريين المتقاعدين وعائلات العسكريين الشهداء إلى متابعة الأخبار المتعلقة بهم على الموقع الرسمي للجيش اللبناني على شبكة الإنترنت www.lebarmy.gov.lb وعبر تطبيق LAF News والحسابات الرسمية الخاصة بالجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.
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