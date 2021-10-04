لبنان

مولوي بحث مع سفير تركيا في الاوضاع وعرض مع 3 نواب شؤون مناطقهم

Lebanon 24
04-10-2021 | 07:22
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه قبل ظهر اليوم، سفير تركيا في لبنان علي بارش أولوسوي، وبحث معه في الاوضاع في لبنان والمنطقة، كما العلاقات الثنائية بين البلدين.

والتقى الوزير مولوي، على التوالي النواب: ادي معلوف، عثمان علم الدين وهادي حبيش وتم البحث في شؤون خدماتية وانمائية تهم مناطقهم.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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