وهاب يزور ارسلان في خلدة.. هذا ما تطرق إليه البحث

صدر عن أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:





"زار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان في خلدة وجرى بحث الأوضاع في الجبل والأوضاع المستجدة على صعيد الطائفة الدرزية".

**(صورة الخبر من الأرشيف)**