لبنان

كتاب من وزير الداخلية الى المحافظين... ماذا تضمن؟

Lebanon 24
04-10-2021 | 07:35
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أرسل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي كتابا طلب بموجبه الى المحافظين، كل ضمن نطاقه، تكليف القائمقامين التعميم على رؤساء البلديات واتحادات البلديات وجوب تشديد المراقبة على المناطق والأراضي الحرجية، والافادة عن كل حريق فور نشوبه، وإبلاغ أقرب مركز للدفاع المدني او مخفر او مأموري الاحراج المعنيين، والتأكد من جهوزية كافة آليات الإطفاء العائدة للبلدية، وذلك نظرا الى احتمال اندلاع حرائق في هذه الفترة بسبب العوامل المناخية والطبيعية، وفي ظل ازدياد تراكم النفايات.
وطلب الوزير مولوي الى المديرية العامة للدفاع المدني تأمين الجهوزية التامة لآليات الاطفاء العائدة لها، واسنفار كافة عناصرها للحد من نشوب الحرائق واحتوائها.

هذا وسيعقد الوزير مولوي في وقت قريب اجتماعاً مخصصاً لموضوع مكافحة الحرائق.
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