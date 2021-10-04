حميه التقى المحافظ بشير ورحمة

استقبل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه، محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، وتم خلال اللقاء بحث في القضايا الانمائية والادارية التي تعود لمحافظة بعلبك الهرمل.





كما التقى حميه النائب السابق اميل رحمة الذي تمنى للوزير التوفيق بمهامه الجديدة، مؤكدا ان الوزير حميه "ابن العائلة المغروسة في وجدانه، نظيف الكف، ووقاد الذهن، ووطني لأبعد الحدود، وهذا ما يجعلني مطمئن البال على مستوى حاجات المنطقة وعلى مستوى متطلبات كل لبنان".