لبنان

فواتير المولدات بالدولار ابتداء من هذا التاريخ! ​

Lebanon 24
04-10-2021 | 08:09
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بعد رفض أصحاب المولدات الخاصة الالتزام بالتسعيرة الواردة في الجدول الذي أصدرته وزارة الطاقة، وبعيدا عن الجدل القائم بينهم وبين الوزارة، حصلت اشكالات متنقلة بين مجموعة من جباة فواتير المولدات والمشتركين، الذين يرفضون الأرقام الخيالية التي تتتضمنها الفواتير.

وفي المعلومات المتداولة ان بعض أصحاب المولدات أبلغوا مشتركيهم انهم سيصدرون  فواتير بالدولار الاميركي ابتداء من الشهر المقبل.

لبنان

خاص

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