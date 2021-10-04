لبنان

كهرباء جبيل: مضطرون لوضع برنامج جديد للتقنين للتخفيف من عبء الفاتورة

Lebanon 24
04-10-2021 | 08:11
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أعلنت "شركة كهرباء جبيل" في بيان، انه "نظرا للأوضاع الاقتصادية العامة ورفع الدعم عن مادة المازوت، إرتفعت فاتورة المولدات 2,5 مرات تقريبا عن الفاتورة السابقة وهذا ما نبهنا اليه سابقا".

واشارت الى انه "وفقا للاحصاءات التي قامت بها الشركة تبين لها إن نسبة ذوي الدخل المحدود اصبحت تقريبا 70 في المائة".

واعلنت الشركة انها "ستضطر في الايام المقبلة ولمدة زمنية محدودة وضع برنامج جديد للتقنين اليومي للتخفيف من عبء الفاتورة القادمة وإعطاء الوقت الكافي لذوي الدخل المحدود تركيب العدادات بقدرة 5 أو 10 أمبير ليقوموا هم بالتقنين الذاتي وبإمكان المواطنين إطفاء "الديجنتور" عدة ساعات في النهار، لان كل تقنين لساعتين يوفر تقريبا 10%، راجية من المشتركين التجاوب وأن يكونوا على قدر المسؤولية".

وختمت: "من واجبنا قبض فواتيرنا بالكامل مائة في المائة لنتمكن من المثابرة بتقديم افضل الخدمات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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