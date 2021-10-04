مع بداية الاسبوع... هذا جديد أرقام "كورونا" في لبنان (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 626198.

كذلك، سُجلت 8 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8356.