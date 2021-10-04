لبنان

بو حبيب التقى الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة

Lebanon 24
04-10-2021 | 09:16
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 التقى وزير الخارجية الدكتور عبدالله بو حبيب الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، رولا دشتي، على رأس وفد، واختُتِم اللقاء بمؤتمر صحفي في بيت الأمم المتحدة في بيروت .
 وألقت دشتي كلمة قالت فيها: "تمحور لقاؤنا حول دعم الإسكوا لدولة لبنان خصوصًا مع التحديات التي يواجهها، وكيفية المساعدة فنيًا وتقنيًا في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، ولقد أكّدتُ لمعاليه حرص الإسكوا على البقاء في لبنان والعمل منه لخدمة الدول الأعضاء".

وأضافت: "وأكّدنا على أنه بالرغم من التحديات والظروف التي يمرّ فيها لبنان والشعب اللبناني، نحن معهم وبجوارهم وعلى أتمّ الاستعداد لتقديم أي خبرة أو مشورة أو مساعدة تطلبها دولة لبنان، على أمل أن ينعم هذا البلد وأهله بالاسقرار والأمن والأمان والتطور والازدهار. ونتطلع للمزيد من العمل مع الحكومة الحالية".

وعلى هامش اللقاء، أكّدت دشتي أنّ الوقت ليس في صالح لبنان ولا بد من اتخاذ إصلاحات عاجلة. 
بدوره، أكّد بو حبيب على ارتياح الدولة لتواجد الإسكوا في بيروت ، فهي لا تؤمّن الوظائف للّبنانيين فحسب بل تقدّم خبرات في كافة المجالات، مشيرًا إلى أنّ لبنان بحاجة اليوم لدعم تقني وفني من الإسكوا بالتحديد.
وشكر بوحبيب الإسكوا والمنظمات الأممية على مساهماتها الهائلة ليس فقط في الإنماء، بل أيضًا في حلّ المشكلات الإنسانية والاجتماعية التي نتجت عن عدم وجود حكومة في العامين الأخيرين ومشكلة مرفأ بيروت. 

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