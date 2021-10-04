​ كرتونة البيض "نار "... كم بلغ سعرها؟





تتتناقل وسائل التواصل الاجتماعي صورا لكراتين البيض في عدد من "السوبرماركات"، حيث يبدو سعر الكرتونة الواحدة مستمرا بالارتفاع، اذ لامس ما يزيد عن الـ70 الف ليرة لبنانية.