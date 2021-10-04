لبنان

​ كرتونة البيض "نار "... كم بلغ سعرها؟

Lebanon 24
04-10-2021 | 09:26
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تتتناقل وسائل التواصل الاجتماعي صورا لكراتين البيض في عدد من  "السوبرماركات"، حيث يبدو سعر الكرتونة الواحدة مستمرا بالارتفاع، اذ لامس ما يزيد عن  الـ70 الف ليرة لبنانية.
 
 
 
 
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البيض

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