بري عرض مع حميه للاوضاع العامة وإستقبل عكر وسفير بنغلادش

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوزيرة السابقة زينة عكر.كما استقبل الرئيس بري السفير السابق جهاد مرتضى.وبعد الظهر التقى الرئيس بري وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه في زيارة برتوكولية، وبحث معه في الاوضاع العامة وشؤون تتعلق بعمل وزراته.اثر الزيارة، قال الوزير حميه: "قمت اليوم بزيارة دولة الرئيس نبيه بري وأطلعته على مسار الأمور في وزارة الاشغال العامة والنقل، وأيضا على طريقة عملي في الوزارة وفي كيفية تقسيم المشاريع حسب سلم الاولويات ما بين المشاريع الآنية والمتوسطة الأجل والمشاريع الإستراتيجية".اضاف: "وضعت دولة الرئيس في تفاصيل بعض المشاريع، من مرفأ بيروت الى مطار رفيق الحريري الدولي والأشغال العامة في الطرق العامة والمباني، وطبعا في هذا السياق هناك قوانين عدة سنتابعها مع المجلس النيابي، ودولته كان مرحبا جدا بأي قانون يهدف الى تحسين ايرادات الخزينة العامة وتوفير الخدمات للمواطنين في الدولة".وتابع: "لقد أعرب دولته عن إستعداده لأي أمر يفيد اللبنانيين ويحسن الخدمات، وأثنى على أهمية الأوتوستراد العربي وضرورة إيجاد حل لموضوع النفق من مرفأ بيروت وصولا إلى شتورا، وهو يعتبر هذا المشروع من المشاريع الإستراتيجية التي يجب العمل عليها وهو مستعد في المجلس النيابي لتقديم كل التسهيلات اللازمة لهذا المشروع وسيكون لنا زيارات مقبلة للرئيس بري".كما إستقبل الرئيس بري سفير بنغلادش محمد جهنغير المستحضر رحمان.على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري الى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد متضامنا ومعزيا ب"ضحايا إعصار "شاهين" الذي ضرب سلطنة عمان"، وللغاية أبرق أيضا الى رئيس مجلس الشورى في السلطنة هلال بن ناصر المعولي.