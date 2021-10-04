شادي السيد تفقد عمال مركز المعاينة في الفوار

زار نقيب السائقين العموميين في الشمال شادي السيد ممثلا اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال واتحادات النقل البري، مركز المعاينة المكانيكية في الفوار والتقى العمال، في حضور عضو المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال طاهر تحصلدار.ونوه السيد ب"عودة عمال وموظفي المعاينة الى العمل"، مؤكدا "ضرورة حصولهم على حقوقهم كاملة، وأهمها الضمان الاجتماعي، ومراعاة ظروفهم في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة"، وقال: "سنتابع معكم مسار كل الأمور، ونحن نقف الى جانبكم ونرفض قطعا ان يطال الاجحاف قوت عيالكم، وسنعمل معا لكي تكون الأمور افضل في المرحلة المقبلة على المستويات كافة".ولفت إلى "الازدحام الشديد للسيارات أمام مركز المعاينة وتسجيل إشكالات"، مؤكدا "السعي مع المسؤولين للتوصل الى حل يخفف ظاهرة الازدحام وما ينتج عنها تحت شعار نريد أن نأكل عنبا، فما يهمنا الحفاظ على كرامة الناس، فيكفي ابناء طرابلس والشمال ما لحقهم في الفترة السابقة وفي كل يوم".