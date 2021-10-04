لبنان

حميه اطلع من مجموعة فرنسية على دراسة لتدوير انقاض مرفأ بيروت

Lebanon 24
04-10-2021 | 09:55
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 عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه اجتماعا، اليوم، مع مجموعة ريسي غروب الفرنسية (Recygroup)، في حضور رئيس مجلس ادارة المدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني، وأطلعه على الدراسة التي وضعتها المجموعة الفرنسية لمعالجة الردم والانقاض وفصلها عن بعضها كتلك المتعلقة بحديد العنابر والآليات المتضررة - المعادن كالحديد والنحاس- الخراسانة- النفايات المختلطة وإعادة تدويرها لإمكانية إستخدامها لاحقا في الانشاءات المتوقعة في المرفأ أو بيعها خارج لبنان.

ورحب حميه بالمجموعة الفرنسية وشكرها على المجهود الكبير الذي بذلته في اعداد هذه الدراسة الممولة من الدولة الفرنسية، وطلب منها إعادة النظر بالدراسة كي يستطيع المرفأ الاستفادة بالحد الأقصى من الردم والانقاض لزيادة ايراداته.

وشكر وزير الاشغال الحكومتين الفرنسية والألمانية على اقتراح مشروع الردم والأنقاض لمرفأ بيروت، وطلب من المجموعة لحظ هواجسه في الدراسة الجديدة وتقديمها خلال اسبوع الى الوزارة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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