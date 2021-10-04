تفاصيل مروعة عن جريمة قتل الطبيب الذي وُجد جثة في منزله.. ضرب وآلة حادة على الرأس

بعدما أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة الدكتور محمد سعيد في عيادته داخل منزله في بلدة برقايل في عكار، أفادت معلومات بأنّه تبين بموجب التحقيقات وكشف الطبيب الشرعي على جثة الطبيب المغدور، انه تعرض للضرب على رأسه بآلة حادة من قبل مجهولين بهدف السرقة.