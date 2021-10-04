لبنان

تفاصيل مروعة عن جريمة قتل الطبيب الذي وُجد جثة في منزله.. ضرب وآلة حادة على الرأس

Lebanon 24
04-10-2021 | 09:42
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بعدما أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على جثة الدكتور محمد سعيد في عيادته داخل منزله في بلدة برقايل في عكار، أفادت معلومات بأنّه تبين بموجب التحقيقات وكشف الطبيب الشرعي على جثة الطبيب المغدور، انه تعرض للضرب على رأسه بآلة حادة من قبل مجهولين بهدف السرقة.
 
وبحسب "الوكالة الوطنية" فقد كشفت التحقيقات عن وقوع الجريمة قبل يومين، بدليل تورم الجثة التي فاحت منها روائح كريهة.
 


وتتابع الاجهزة الامنية تحرياتها وتحقيقاتها لكشف مرتكبي الجريمة.
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