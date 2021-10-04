أوضاع البلاد دفعت هذا المختار الى الاستقالة... اليكم التفاصيل

قال رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار زاهر الكسار في بيان له :"بعد مسيرة طويلة من العمل مع زملائي مخاتير عكار وتأسيس روابط وإتحاد روابط مخاتير عكّار والعمل سَويآ لمصلحة المخاتير والمواطنين في محافظة عكار".أضاف:"ولكن اليوم وبسبب الظروف الصعبة التي يمر فيها بلدنا الحبيب لبنان والتهميش الدائم والمقصود لمحافظة عكار وكنا دائماً نسعى للحصول على أقل حقوقنا ولا نجد استجابة لذلك أعلن استقالتي من إتحاد روابط مخاتير عكار واتمنى التوفيق لزملائي المخاتير".