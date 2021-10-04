ماذا كشف صندوق النقد الدولي عن المحادثات مع لبنان؟

أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي لـ"رويترز" أن "المناقشات مع لبنان ستركز على إصلاحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية".

وأضافت أن "مناقشات فنية مع لبنان متوقعة في الأيام المقبلة".