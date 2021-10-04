لبنان

شرف الدين عرض مع خير الدين لشؤون إقتصادية مالية

Lebanon 24
04-10-2021 | 10:05
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التقى وزير المهجرين الدكتور عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة، الوزير السابق مروان خير الدين، في حضور مدير مكتب رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان أكرم المشرفية ومستشار الوزير المحامي الدكتور نزار زاكي.

وقدم خير الدين لوزير المهجرين التهنئة بالمهام الجديدة، ثم بحثا في الشؤون الإقتصادية والمالية في البلاد، بالإضافة إلى ملف المهجرين وكيفية تحويل الوزارة إلى وزارة للتنمية الريفية.
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