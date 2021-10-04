اتحاد نقابات العمال والمستخدمين شمالا يحضر للانتخابات التكميلية

عقد المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال اجتماعا في مقر الاتحاد في ساحة الكورة - طرابلس برئاسة شعبان بدرة. وناقش المجتمعون جدول أعمال تضمن التحضير للانتخابات التكميلية لمجلس الاتحاد في 7 تشرين الثاني المقبل، ووجهوا الدعوة لجميع النقابات "لتسديد الرسوم المتوجبة عليهم تمهيدا للمشاركة في العملية الانتخابية".