لبنان

انقلاب صهريج في ببنين

Lebanon 24
04-10-2021 | 10:16
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انقلاب صهريج محمل بالغاز في منطقة ببنين، ما  ادى الى اصابة سائقه.
 
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ببنين

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