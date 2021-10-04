عثمان استقبل قائد الشرطة الاتحادية في المانيا وبحثا في تعزيز العلاقات

كذلك، استقبل عثمان رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان Simone Casabianca Aeschlimann على رأس وفد في زيارة بروتوكولية، وجرى البحث في تعزيز سبل التعاون المستمر بين قوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر الدولي.



وشكر اللواء عثمان رئيسة البعثة على الجهود التي بذلتها في مجالات عدة ولا سيما التعاون في مكافحة انتشار فيروس كورونا في السجون والنظارات.

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يوم الأحد، في مكتبه في ثكنة المقر العام، رئيس الشرطة الاتحادية في ألمانيا الدكتور Dieter Romann، في زيارة تم في خلالها التداول في سبل تعزيز العلاقات بين مؤسسة قوى الأمن الداخلي والشرطة الألمانية، بالإضافة إلى عرض للأوضاع العامة في البلاد.