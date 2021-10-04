لبنان

ميقاتي ترأس اجتماعا وزاريا للبحث في تداعيات الازمة المالية

Lebanon 24
04-10-2021 | 10:20
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ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا وزاريا في السراي الحكومي للبحث في سبل معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرافق العامة.
 
وضم الاجتماع كلا من وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ووزير العدل هنري خوري ووزبر المالية يوسف خليل  ووزيرة الدولة لشؤون التمية الادارية نجلا رياشي  ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ووزير الصناعة جورج بوشكيان ووزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ووزير الصحة فراس أبيض ووزير البيئة ناصر ياسين ووزير العمل مصطفى بيرم ووزير الاشغال العامة والنقل علي حامية وكل من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
 
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